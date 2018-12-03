Санкции за сбитый "Боинг": в Австралии депутат-ветеран подготовил неприятный сюрприз России

Сегодня, 18:55

Лейборист Майкл Данби представил в парламенте законопроект о создании "списка Магнитского" для нарушителей прав человека

Фото: AFP
Фото: AFP

Австралия должна наложить новые санкции на иностранных чиновников, которые так или иначе причастны к таким международным преступлениям, как крушение лайнера Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году, считает член нижней палаты австралийского парламента от Лейбористской партии Майкл Данби.

"Слишком долго государственные чиновники и другие лица, связанные с мировыми авторитарными и клептократическими режимами, безнаказанно использовали свою власть", – говорится в представленном им 3 декабря законопроекте.

Как пишет news.com.au, австралийский лейборист предлагает создать австралийский аналог действующего в США, Канаде и Великобритании "списка Магнитского", который запрещает въезжать в эти станы лицам, причастным к нарушениям прав человека.

Кроме того, Данби предлагает нарушителям запретить переводить деньги на счета австралийских банков, а их детям – учиться на Зеленом континенте.

Любопытно, что 63-летний парламентарий скоро завершает политическую карьеру и, очевидно, таким образом, решил отметить свой выход на пенсию. 

Напомним, что в 2014 году Австралия ввела санкции в отношении 50 граждан России и 11 предприятий из-за ситуации в Украине.

Кроме того, в 2018 году после покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери Австралия выслала двух российских дипломатов.
Австралия, санкции против России , Malaysia Airlines , MH17, крушение Боинга
Источник:

"Сегодня"

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