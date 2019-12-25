Санта Клаус на слоне приехал к детям в Таиланде: видео

Санта на слонах приехал к школьникам в Таиланде. Четверо празднично одетых великанов зашли на школьный двор. А потом раздали подарки малышам. Хоботами. Животные пришли из соседнего парка, где о них заботятся и учат общаться с людьми. Хотя в Таиланде население в большинстве своем исповедует буддизм, в последнее время здесь отмечают и Рождество местным нравится сама атмосфера праздника.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Дед Мороз и Снегурочка спустились с крыши, что бы поздравить детей в больнице Николаева. Они спускались с крыши на специальном снаряжении и стучали в окна палат.

Реклама

Также мы рассказывали о том, как зарубежный брат Деда Мороза, Санта Клаус готовится к очередному кругосветному путешествию. Мы публиковали репортаж из Лапландии, где находится его резиденция. Посетить ее каждую зиму приезжают сотни тысяч туристов со всех стран мира.

В тренде Лукашенко назвал самый простой вариант объединения – Россия вступает в состав Беларуси

А во Львове открылась официальная резиденция Святого Николая. Святой Николай приглашает всех в свой сказочный домик, а к тем, кто не может приехать, заглянет сам. Кроме сладких подарков святой приготовил детям и специальные награды. Например, орден Святого Николая за мужество, которым награждает за то, что приходят к нему издалека, не боятся.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама