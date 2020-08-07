"Саша, это провал": в Беларуси отменяют организованные властью концерты

Десятки артистов отказались выступать на концертах, организованных в Беларуси накануне президентских выборов, которые пройдут 9 августа.

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Как сообщили в Министерстве культуры Беларуси, 8 августа в 13 крупнейших городах страны должны были пройти организованные властью бесплатные концерты под лозунгом "Мы Беларусь".

Вскоре после в соцсетях начался настоящий "штурм" страниц артистов, которые должны были приехать – белорусы просили их отказаться от участия в провластных концертах из-за репрессий в отношении соперников действующего президента Александра Лукашенко – арестов и бегства из страны некоторых кандидатов.

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В результате многие исполнители, включая украинку Тина Кароль, действительно решили не ехать.

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Также отменили свои выступления звезды мировой хип-хоп-сцены – Tyga и Saint Jhn. Кроме того, отказались ехать многие российские артисты – Юлианна Караулова, группы Rasa, "Кар-Мэн", а также запрещенные в Украине Григорий Лепс, Стас Пьеха и Леонид Агутин.

На этом фоне, как сообщает Telegram-канал "Беларусь головного мозга", пришлось концерты в некоторых городах – Витебске, Гродно и Бресте – пришлось отменить целиком. Кроме того, анонс мероприятия исчез с сайта белорусского Минкульта.

Как мы уже писали, всего на шестых в истории Беларуси выборах зарегистрировали пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, его главная соперница – жена задержанного участника гонки Светлана Тихановская, экс-депутат Анна Канопацкая, глава партии БСДГ Сергей Черечня и сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев.

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Кроме Сергея Тихановского, с репрессиями столкнулись и другие кандидаты – банкир Виктор Бабарико и бывший директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Первого вместе с сыном арестовали, обвинив в коррупции, а второй сбежал из страны вместе с детьми и сейчас находится в Украине. Это вызвало многочисленные протесты в Беларуси.

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