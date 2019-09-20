Саудовская Аравия начала операцию в ответ на атаки на нефтяные объекты

Коалиция заявила об уничтожении четырех площадок для атак

/ Фото: AFP

Коалиция под руководством Саудовской Аравии начала боевую операцию вблизи Йемена против повстанцев-хуситов, которые взяли на себя ответственность за нападения на саудовские нефтяные объекты. Об этом сообщает Reuters.

Коалиция заявила, что уничтожила четыре площадки, которые использовались для осуществления атак, а это угрожает судоходству в водах Красного моря.

Саудовская Аравия также призвала мирных жителей не приближаться к местам, где проходит операция и заверила, что их действия соответствуют международному законодательству.

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Напомним, что Белый дом придерживается озвученной ранее госсекретарем США Майклом Помпео точки зрения о том, что американские власти считают Иран причастным к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В Вашингтоне намерены и далее следовать политике "максимального давления" на Тегеран.

Также, Министерство обороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки дронов и ракет в качестве доказательств, что атаки на объекты нефтяной отрасли совершил Иран.

Кроме этого, мы писали, что Саудовская Аравия уже полностью восстановила поставки энергоносителей. В сентябре страна будет поддерживать поставки нефти клиентам в полном объеме.

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