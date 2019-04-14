Саудовская Аравия поддержала переходной Военный совет Судана
Саудовский монарх заявил о намерении оказать гуманитарную помощь, в том числе предоставить топливо, медикаменты и продукты питания
Саудовская Аравия поддерживает действия и планы переходного Временного правительства Судана и намерена предоставить гуманитарную помощь этой стране. Об этом в субботу сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление властей королевства.
Как в нем говорится, Эр-Рияд "поддерживает планы, объявленные временным Военным советом Судана". Отмечается, что саудовский монарх заявил о намерении оказать гуманитарную помощь, в том числе предоставить топливо, медикаменты и продукты питания.
Армия Судана 11 апреля отстранила от власти президента Омара аль-Башира. Этому предшествовали многомесячные акции протеста населения, недовольного значительным повышением цен. Распущен парламент, приостановлено действие конституции, сформирован Военный совет на время переходного периода, который продлится два года. В стране сроком на три месяца введено чрезвычайное положение.
Однако после смещения президента суданские демонстранты не ушли с улиц и даже. Они объясняют это тем, что выступали против не только аль-Башира, а всего режима в целом. И военные, которые сейчас возглавили страну, их также не устраивают.
Международные обозреватели опасаются, что новые выступления могут привести к очередному кровопролитию. ООН и Африканский Союз, в свою очередь, призывают все стороны к сдержанности.
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