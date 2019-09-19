Саудовская Аравия предъявила доказательства причастности Ирана к атакам на НПЗ

В министерстве обороны Саудовской Аравии заявили, что обломки указывают на пуск ракет с севера

/ Фото: AFP

Министерство обороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки дронов и ракет в качестве доказательств, что атаки на объекты нефтяной отрасли совершил Иран.

Об этом сообщает ВВС.

"Министерство обороны Саудовской Аравии продемонстрировало то, что, по их мнению, является обломками беспилотников и крылатых ракет, доказывающими причастность Ирана к атакам на два нефтяных объекта в выходные", - говорится в сообщении.

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На брифинге в министерстве обороны Саудовской Аравии заявили, что обломки указывают на пуск ракет с севера и их "безоговорочную" связь с Ираном.

Тем не менее, пресс-секретарь Минобороны полковник Турки аль-Малки сказал, что эксперты все еще "работают над тем, чтобы точно знать точку старта".

Напомним, Белый дом придерживается озвученной ранее госсекретарем США Майклом Помпео точки зрения о том, что американские власти считают Иран причастным к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В Вашингтоне намерены и далее следовать политике "максимального давления" в отношении Тегерана.

Также мы писали, что в связи с произошедшем в Саудовской Аравии Южная Корея может задействовать свои нефтяные резервы в случае проблем с поставками сырья.

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