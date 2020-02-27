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Саудовская Аравия приняла исторический запрет из-за коронавируса

27 февраля, 15:52

Станислав Кожемякин

Главные святыни исламского мира - Мекка и Медина - закрывают свои двери для иностранных паломников

Официальный Эр-Рияд принял историческое решение – из-за эпидемии коронавируса, который в последнее время стал стремительно распространяться в арабских странах, в Саудовскую Аравию частично перестанут пускать иностранных паломников.

Об этом 27 февраля сообщили в Министерстве иностранных дел королевства.

Стоит отметить, что в Саудовской Аравии расположены две главные святыни ислама – Мекка и Медина. Сами они продолжают работу, но религиозные услуги будут временно оказываться только саудовским подданным и постоянным жителям королевства.

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Ранее на фоне разногласий с Ираном и Катаром Эр-Рияд ограничивал паломничество из этих стран, но массовый запрет на въезд иностранцев был принят впервые.

Кроме того, был ограничен въезд по туристическим визам из стран с подтвержденными случаями заражения коронавирусом COVID-19, а также запрещен въезд и выезд из страны по ID-картам вместо паспорта (соглашение действовало со странами, которые входят в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива).

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"Саудовская Аравия подчеркивает, что эти меры носят временный характер и подлежат постоянной оценке соответствующими властями", – отметили в МИД.

Стоит отметить, что на данный момент в Саудовской Аравии не было подтверждено ни одного случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Однако саудовский гражданин оказался одним из инфицированных людей в Кувейте.

Больше о масштабах распространения инфекции на Ближнем Востоке и в остальном мире читайте в спецтеме "Коронавирус проник в 48 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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