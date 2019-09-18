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Саудовская Аравия продала консульство, где убили журналиста Хашуджи

18 сентября, 06:10

Здание, расположенное в престижном районе Стамбула, было продано за треть рыночной цены

Джамаль Хашуджи

Джамаль Хашуджи / Фото: AFP

Саудовская Аравия около месяца назад продала здание своего консульства в столице Турции, в котором в октябре прошлого года был убит саудовский журналист Джамаль Хашуджи.

Об этом сообщает Habeturk TV.

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Здание, расположенное в престижном районе Стамбула Левент, было продано за треть рыночной цены. Данных о его новом владельце нет.

По информации телеканала, саудовская дипмиссия переехала в район Сарыер провинции Стамбул, где находится консульство Соединенных Штатов Америки.

СМИ указывают на то, что для осуществления сделки с недвижимостью Саудовской Аравии необходимо было получить разрешение МИД Турции. Однако представитель турецкого внешнеполитического ведомства заявил Middle East Eye, что у них нет никакой информации, подтверждающей акт купли-продажи.

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Турция журналист посольство убийство Саудовская Аравия Хашуджи

Источник: Интерфакс

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