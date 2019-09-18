Саудовская Аравия продала консульство, где убили журналиста Хашуджи

Здание, расположенное в престижном районе Стамбула, было продано за треть рыночной цены

Джамаль Хашуджи / Фото: AFP

Саудовская Аравия около месяца назад продала здание своего консульства в столице Турции, в котором в октябре прошлого года был убит саудовский журналист Джамаль Хашуджи.

Об этом сообщает Habeturk TV.

Реклама

Здание, расположенное в престижном районе Стамбула Левент, было продано за треть рыночной цены. Данных о его новом владельце нет.

По информации телеканала, саудовская дипмиссия переехала в район Сарыер провинции Стамбул, где находится консульство Соединенных Штатов Америки.

СМИ указывают на то, что для осуществления сделки с недвижимостью Саудовской Аравии необходимо было получить разрешение МИД Турции. Однако представитель турецкого внешнеполитического ведомства заявил Middle East Eye, что у них нет никакой информации, подтверждающей акт купли-продажи.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама