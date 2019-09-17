Саудовская Аравия восстановила прежний уровень поставок топлива после атак на Saudi Aramco

В сентябре Саудовская Аравия будет поддерживать поставки нефти клиентам в полном объеме

Фото: REUTERS/Ahmed Jadallah/File Photo

Саудовская Аравия сумела полностью восстановить поставки энергоносителей, нарушенные атакой беспилотников на объекты предприятия Saudi Aramco в ночь на 14 сентября.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на министра энергетики страны принца Абделя Азиза бен Сальмана Аль Сауда.

"Принц Абдель Азиз бен Сальман сказал, что поставки топлива вернулись на прежний уровень", – сообщает телеканал.

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Он отметил, что в сентябре Саудовская Аравия будет поддерживать поставки нефти клиентам в полном объеме.

По словам министра, Эр-Рияд уже наполовину восстановил объем нефтедобычи, а к концу сентября намерен выйти на прежний уровень добычи.

Также министр призвал мировое сообщество предпринять решительные действия в ответ на нападение на объекты Saudi Aramco.

Новости "Сегодня" уже сообщали, что предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco были атакованы десятью беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы). В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. В результате произошедшего Саудовская Аравия сократила добычу нефти на 5,7 млн баррелей в сутки из почти 10 млн баррелей.

Напомним, ранее госсекретарь США Майкл Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил, что на случай необходимости приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке после атак на объекты Саудовской Аравии.

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