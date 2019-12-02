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Саудовская Аравия возглавила G20: подробности

2 декабря, 07:45

Ближневосточная страна будет председательствовать в организации в течение года

Саудовская Аравия пошла навстречу неженатым путешественникам

Саудовская Аравия пошла навстречу неженатым путешественникам / Фото: Depositphotos

Саудовская Аравия стала новым лидером G20. На пост ближневосточная страна заступила с 1 декабря и будет председательствовать в организации в течение года.

Среди своих целей Саудовская Аравия назвала поддержку женщин и молодежи, охрану окружающей среды и распространение преимуществ технологического прогресса. Следующий саммит Группы ожидается в Рияде 21-22 ноября 2020 года.

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Отметим, что страна заступила на этой должности Японию, несмотря на то, что королевство подверглось жесткой критике после убийства публициста Джамаль Хашокджи в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре 2018 года, из-за притеснения женщин-активисток и участия в войне в Йемене.

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Напомним, арабский журналист-оппозиционер пропал 2 октябряпосле визита в консульство Саудовской Аравии. Турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что взял расследование под свой контроль.

Позже журналисты заявили, что убийство журналиста в саудовском консульстве было записано смарт-часами Apple Watch и отправлено его невесте.

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