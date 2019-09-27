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Саудовский принц признал ответственность за инцидент с убийством Хашуджи

27 сентября, 04:30

Кронпринц прокомментировал вопрос о том, что члены «команды убийц» журналиста передвигались на бизнес-джетах королевского авиапарка

Джамаль Хашуджи

Джамаль Хашуджи / Фото: AFP

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашуджи. Об этом говорится в анонсе документального фильма цикла Frontline, размещенном в четверг на сайте Службы общественного вещания США PBS (Public Broadcasting Service). Этот фильм журналиста Мартина Смита выйдет в эфир 1 октября.

"Это произошло, когда я был на службе (в варианте PBS буквально – "в мою смену" – Ред.). Я беру на себя всю ответственность", – сказал принц, занимающий второе по важности положение в стране после короля. Он, однако, настаивает, что не был осведомлен о происходящем с Хашуджи. Мухаммед бен Сальман Аль Сауд пояснил, что в королевстве "20 млн подданных и 3 млн госслужащих", у которых своя повестка и задачи, и невозможно знать, что делает каждый из них.

Кронпринц прокомментировал вопрос о том, что члены "команды убийц" журналиста передвигались между Эр-Риядом и Стамбулом на частных бизнес-джетах королевского авиапарка. По его словам, "у чиновников, министров есть задачи, зона ответственности, и они имеют право делать это (пользоваться самолетами королевской семьи)".

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Напомним, что 2 октябре Джамаль Хашуджи отправился в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и больше его никто не видел. Турецкие власти с самого начала скандала заявляли об убийстве, однако Эр-Рияд эти обвинения последовательно отрицал.

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Мы также писали, что Госдеп США запретил въезд в страну 16 гражданам Саудовской Аравии, причастным к убийству журналиста.

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убийство Саудовская Аравия Хашуджи

Источник: ТАСС

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