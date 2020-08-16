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Сбежавший в Британию внук Назарбаева внезапно умер

16 августа, 13:50

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Предполагаемая причина смерти 29-летнего Айсултана Назарбаева - инфаркт

Спустя полгода после того, как внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сбежал в Великобританию и попросил королевство предоставить ему политическое убежище, он умер.

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Об этом 14 августа сообщило казахское издание zakon.kz.

По предварительным данным журналистов, Айсултан Назарбаев скончался от остановки сердца за 10 дней до своего 30-летия.

Остальные подробности случившегося неизвестны.

Напомним, в феврале Айсултан Назарбаев сообщил на своей странице в Facebook о репрессиях со стороны собственных родственников, главным образом – матери, Дариги Назарбаевой.

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Мужчина также рассказал о "высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана" и призвал власти США ввести санкции против руководства Казахстана.

Он утверждал, что он сбежал от родственников в Великобританию. В Лондоне, пытаясь скрыться от преследования подосланной родными охраны, он влез в чужую квартиру, из-за чего позже получил 18 месяцев условно.

Позже Айсултан Назарбаев активно критиковал свою семью, обвиняя клан Назарбаевых и приближенных к ним чиновников в коррупции и разворовывании государственных средств.

В своем последнем сообщении в Facebook он обвинил президента занимающейся добычей и переработкой цветных и драгоценных металлов группы "KAZ Minerals" Владимира Кима в коррупции, заявив о наличии у него весомых доказательств.

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Великобритания Казахстан инфаркт Нурсултан Назарбаев
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