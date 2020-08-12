Сбежавший в Украину противник Лукашенко создал Фронт спасения Беларуси: видео

Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало, который сбежал из страны и сейчас находится в Украине, создал Фронт национального спасения Беларуси.

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Об этом он заявил в видеообращении, которое было опубликовано в его канале в Telegram.

Там же он указал три главные цели новосозданного движения:

Мобилизация белорусского народа на борьбу против нарушения Конституции страны и насильственного захвата государственной власти Александром Лукашенко.

Борьба за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы Беларуси.

Защита демократического выбора белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей.

Кроме того, он призвал освободить всех задержанных участников антиправительственных протестов в своей стране, а также провести перевыборы.

Он назвал легитимным президентом экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, которая, подав в Центризбирком заявление о непризнании результатов выборов, неожиданно для всех уехала вместе с детьми в Литву. После голосования ЦИК объявил о ее поражении – согласно данным властей, она набрала чуть больше 10% голосов.

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Однако Цепкало утверждает, что за нее проголосовали 80% избирателей.

"Лукашенко сейчас говорит, что он взял 80%. Это вранье. Если бы он взял 80%, мы бы видели толпы людей, которые празднуют его переизбрание на шестилетний срок. Мы не видим этих людей, потому как эти 80% – это фикция. Эти 80% были отданы не за Лукашенко, а против него. Даже не столько за Светлану Тихановскую, а против того режима, который существует в нашей стране", – говорит Цепкало.

Напомним, накануне его супруга Вероника Цепкало обратилась к Тихановской, назвав ее настоящей победительницей выборов в стране, а также призвала Запад признать Тихановскую легитимным президентом.

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