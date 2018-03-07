Сбили из пулемета: исламисты взяли на себя ответственность за крушение Ан-26

Сегодня, 16:40

Уничтожение транспортника, утверждает "Джейш аль-Ислам", стало ответом на операцию правительственных сил в Восточной Гуте

Ан-26. Фото: mil.ru
Ан-26. Фото: mil.ru

Сирийская группировка "Джейш аль-Ислам" взяла на себя ответственность за крушение самолета Ан-26 с российскими военными на борту, сообщает Inforesist.

Как сказано в заявлении исламистов, которое цитирует ливанское издание Ad-Diyar, по российскому самолету открыли огонь из пулеметов, когда он, заходя на посадку, находился в ста метрах от земли.

Уничтожение самолета Ан-26, утверждает "Джейш аль-Ислам", стало ответом на операцию правительственных сил в Восточной Гуте.

Напомним, 6 марта в Сирии разбился российский военно-транспортный самолет Ан-26, на борту которого находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Крушение произошло в районе сирийской Латакии, где находится военная авиабаза России "Хмеймим".

Как сообщили в Минобороны РФ, в самолете находились 27 офицеров и генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие-контрактники.

Позже в сети появился и предварительный список погибших с указанием их воинских званий.

Кроме того, журналисты рассказали и о личности генерала, погибшего в катастрофе: оказалось, что он "наводил конституционный порядок" в Грузии и служил в Афганистане. При этом род его деятельности в Сирии пока неизвестен.

По предварительной версии, причиной крушения могла стать техническая неполадка или ошибка пилота, а военная прокуратура РФ начала проверку.

Также была восстановлена примерная картина крушения: самолет, вылетевший из Квайреса на авиабазу "Хмеймим" не долетел 500 метров до взлетно-посадочной полосы – машина задела крылом заброшенное здание и рухнула носом вниз.

В свою очередь, обозреватели назвали этот военный рейс "офицерским такси", которым пользовались россияне для локальных передвижений по охваченной войной Сирии.
Сирия, крушение, самолет, Ан-26

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