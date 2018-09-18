Сбитый Ил-20 ВС РФ: Путин обвинил Израиль в нарушении суверенитета Сирии

Премьер-министр Израиля выразил соболезнования в связи с гибелью пятнадцати военнослужащих, находившихся на борту сбитого 17 сентября в Сирии российского самолета Ил-20.

Об этом он заявил в ходе состоявшегося 18 сентября телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

Для проведения тщательного расследования произошедшей трагедии Биньямин Нетаньяху обещал предоставить подробную информацию о действиях в этот день израильской авиации над сирийской территорией, которую в ближайшее время в Москву привезет командующий ВВС Израиля.

Владимир Путин напомнил, что подобные операции израильских военно-воздушных сил предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии. В данном же случае не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов, в результате российский самолет попал под огонь сирийских средств ПВО. Президент России призвал израильскую сторону не допускать впредь таких ситуаций.

Напомним, поздно ночью 17 сентября морской самолет-разведчик Ил-20 Воздушно-космических сил РФ пропал с радаров, возвращаясь на авиабазу Хмеймим в Сирии. Инцидент произошел после ракетного обстрела сирийской провинции Латакия израильскими ВВС.

Позже в Минобороны РФ озвучили официальную версию случившегося: Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Официальный представитель ведомства заявил, что ВВС ЦАХАЛа преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов.

В свете этого Москва назвала действия Иерусалима "враждебными и не отвечающими духу российско-израильского партнерства", поскольку израильские военные предупредили россиян об атаке менее чем за минуту до ее начала. В России даже заявили, что оставляют за собой право на некие "ответные действия". При этом израильские военные рассказали свою версию крушения российского Ил-20 в Сирии.