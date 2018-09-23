Сбитый российский Ил-20: Израиль ответил на очередную порцию обвинений

Израиль ответил на очередную порцию обвинений Российской Федерации, которая возложила на него ответственность за сбитый российский самолет Ил-20. Об этом говорится в заявлении Сил обороны Израиля (IDF) на их официальной странице в Twitter.

В сообщении говорится, что делегация IDF, которую возглавляет командующий Военно-воздушных сил Израиля генерал Амикам Норкин, предоставила российским военным документ с подробностями инцидента с Ил-20 над Средиземным морем.

"Израильские истребители F-16 в момент сбития российского самолета-разведчика не прятались ни за каким воздушным судном и находились в воздушном пространстве Израиля", – заверили в IDF.

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Кроме того, последствия гибели Ил-20 в IDF назвали "трагическими и тяжелыми".

23 сентября в Минобороны РФ вновь заявили, что вина за сбитый в Сирии российский разведывательный самолет Ил-20 лежит на израильских ВВС. Об этом сказал официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. Он заявил о "непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности" израильских ВВС.

Напомним, поздно ночью, 17 сентября, морской самолет-разведчик Ил-20 Воздушно-космических сил РФ пропал с радаров, возвращаясь на авиабазу Хмеймим в Сирии. Инцидент произошел после ракетного обстрела сирийской провинции Латакия израильскими ВВС. Позже в Минобороны РФ озвучили официальную версию случившегося: Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Израильские ВВС бомбили объект сирийских вооруженных сил, где осуществлялось производство точного и смертоносного оружия, которое должно было быть передано от имени Ирана движению "Хезболлах" в Ливане".