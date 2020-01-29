"Сделка века" Трампа вызвала протесты в Иерусалиме и забастовки в Секторе Газа

В Иерусалиме после оглашения так называемой сделки века, предложенной президентом США Дональдом Трампом по ближневосточному урегулированию, начались демонстрации. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Отмечается, что на улицы города вышли по меньшей мере 200 демонстрантов, протестующих из-за мирного плана Трампа. Полиция в Иерусалиме заявила, что демонстрация незаконная.

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"Полиция арестовала двух подозреваемых на месте происшествия за то, что они нарушали общественный порядок", - сообщает израильское издание.

В то же время, как передает арабский новостной рерурс "Аль-Макдизи" в Twitter, исламские силы в Секторе Газа призвали к всеобъемлющей забастовке всех объектов жизнеобеспечения в Газе, за исключением учреждений здравоохранения. Забастовки должны начаться в среду, 29 января. Исламские силы призывают демонстрантов поднять в среду черные флаги.

Президент США Дональд Трамп представил план достижения мира на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Трамп заверил, что Иерусалим должен быть неделимой столицей Израиля. При этом президент США пообещал, что столица будущего Палестинского государства также должна располагаться в Восточном Иерусалиме.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху лично присутствовал при презентации плана и одобрил условия предложенной Вашингтоном "сделки века".

Президент Палестины Махмуд Аббас отклонил мирный план Трампа и заявил, что он является "сговором", который "не пройдет".

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