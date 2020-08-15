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Седьмой день протестов в Беларуси: чего ждать от противников Лукашенко

15 августа, 07:17

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Протестующие говорят, что запустили необратимые для тирании Лукашенко процессы

В Беларуси начался седьмой дней мирных протестов против 26-летней диктатуры президента Александра Лукашенко. Координаторы протестов уже заявили, что в субботу, 15 августа, по всей республике пройдет ряд акций, сообщает Telegram-канал Nexta.

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Так, в Минске в 12:00 на метро "Пушкинская" почтят памятьАлександра Тарайковского, погибшего от пуль ОМОНа. Пройдет минута молчания. Будут нести цветы, лампадки и портреты. Кроме того, можно будет поставить в храме свечи и помолиться.

С 13:00 до 00:00 — в столице Беларуси протестующие будут мирно гулять по городу, раздавать листовки людям, рассказывать о происходящем.

"Самая главная листовка/стикер — общегражданский марш "За свободу", который станет самой массовой демонстрацией в истории Беларуси и покажет всему миру стремление белорусов к свободе", – говорится в сообщении.

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В регионах в 12:00 на улицах и в храмах пройдет минута молчания.

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Кроме того, координаторы протестов призывают продолжать забастовки, называя их "самым эффективным способом" донести трусливым и жестоким властям свою позицию.

Протестующих призывают не поддаваться эйфории раньше времени, ведь многие задержанные силовиками до сих пор не вышли из-за решетки

"Несмотря на то что вместе мы запустили необратимые для тирании Лукашенко процессы, он все еще остается у власти. Так что праздновать еще рано. Очень рано", – говорится в сообщении.

Напомним, протестующие в Беларуси собираются выходить на митинги каждый день.

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Также сообщалось, что по Беларуси прокатилась волна забастовок. Работники многих предприятий по всей стране заявили о своей поддержке протестующих и выразили свое отношение к насилию силовиков. В список бастующих попали 20 крупных предприятий и учреждений со всей Беларуси.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Беларусь протест Минск протестующие Александр Лукашенко Выборы в Беларуси

Источник: Сегодня

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