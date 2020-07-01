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Сексуально озабоченные обезьяны захватили город в Таиланде: видео

1 июля, 14:51

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Тысячи макак стали настоящим бичом для обитателей города Лопбури

В закрытом из-за коронавируса Таиланде любимый туристами город Лопбури оказался во власти обезьян – тысячи макак превратились из главной достопримечательности в жестоких противников местных жителей.

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Как сообщает Daily Mail, на улицах города, известного своим обжитым приматами храмом Пранг, буквально стало опасно появляться – мародерствующие животные не дают прохода.

Местные жители публикуют видео, на котором макаки буквально бросаются на прохожих – тягают и вырывают им волосы, а также нагло выхватывают аксессуары и, естественно, любую еду.

Причина такого поведения животных объясняется банально – голодом. С одной стороны, из-за коронавируса в Таиланд перестали ездить подкармливающие их туристы.

С другой стороны, местные жители пытались задобрить приматов арбузами и кукурузой, но сладкая диета вызвала обратный эффект – избыток глюкозы подействовал на макак не хуже виагры, и они стали плодиться гораздо быстрее.

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На этом фоне муниципальные работники отдела дикой природы занялись стерилизацией макак – их заманивают в клетки и доставляют в клинику, где оперируют под анестезией.

Засилье обезьян – за последние три года их численность увеличилась втрое, примерно до 6 тысяч – влияет и на санитарию в городе. Местные жители жалуются, что животные оставляют повсюду свои фекалии, смрад от которых наполняет город после каждого дождя.

Напомним, ранее защитники животных сняли в одном из зоопарков на острове Пхукет, как жестокие дрессировщики заставляют закованную в цепи обезьяну поднимать гири и отжиматься на потеху туристов.

Также стало известно, что после коронавирусной пандемии отдохнуть в Таиланде уже будет не так дешево – власти пока что переключатся с бюджетного отдыха на богатых туристов.

А как переживает отсутствие туристов популярный Пхукет, смотрите в видеосюжете:

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