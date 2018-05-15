Сектор Газа в огне: число жертв стычек на границе выросло

В результате беспорядков на административной границе Сектора Газа погибли 58 человек. Еще 2700 человек ранены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.

"58 демонстрантов погибли, еще 2,7 тысяч пострадали в результате стрельбы из боевого оружия, использования слезоточивого газа и других средств", – отмечается в сообщении.













Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Погибшие и пострадавшие – участники организованной палестинцами антиизраильской акции. Ранее говорилось о 55 жертвах беспорядков в Секторе Газа.

Палестинский президент Махмуд Аббас обвинил Израиль в "массовых убийствах", а Amnesty International называла насилие "отвратительным нарушением" прав человека. Human Rights Watch также осудила "кровопролитие".

Напомним, 15 мая палестинцы отмечают день Накба или "День катастрофы" в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, что повлекло за собой массовые выселения арабов с израильской территории. В районе административной границы сектора Газа с Израилем собрались около 10 тыс. палестинцев. Некоторые протестующие пытались пересечь пограничное заграждение.

Кроме того на всплеск протестных настроений палестинцев повлияло и открытие 14 мая нового американского посольства в Иерусалиме.



