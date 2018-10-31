Селфи с того света: пассажир разбившегося Boeing отправил жене фото перед смертью

Сегодня, 00:06

Молодые люди поженились всего две недели назад

bestwnews.com
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Один из пассажиров разбившегося в Индонезии 29 октября самолета Boeing 737 22-летний Дерил Фида Фебрианто отправил перед крушением селфи своей жене.

Парень сфотографировал себя в салоне за несколько минут до вылета из Джакарты, сообщает издание Vnexpress. На снимке он надел хирургическую маску и смотрит прямо в камеру.

Погибший направлялся на работу на круизном судне и вел переписку со своей молодой супругой Лутфианой Эка Путри, на которой женился всего за две недели до трагедии.

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Facebook Julie Miã

Последнее сообщение, по словам девушки, она получила в 18:12.

"Когда я увидела новости, сравнила номер рейса с фотографией билета Дерила и сразу же заплакала", – рассказала Путри.

Напомним, сегодня, 29 октября, в Индонезии потерпел крушение лайнер Boeing 737 MAX, выполнявший рейс JT610 в город Панкалпинанг. Самолет упал примерно спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Почти сразу после взлета из командир самолета запросил экстренную посадку, после чего связь с ним прервалась, а лайнер исчез с экранов радаров.

Boeing разбился в море недалеко от острова Ява. На данный момент на месте крушения работают спасатели. На поверхности моря уже обнаружили обломки самолета и личные вещи пассажиров. На борту лайнера находились 178 взрослых пассажиров, трое детей, два пилота и пять членов экипажа.

Также известно, что среди пассажиров на борту разбившегося самолета не было украинцев.
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