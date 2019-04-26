Сельское хозяйство Венесуэлы практически балансирует на грани существования

Правительство не оказывает никакой помощи сельхозпроизводителям

Фото: AFP

Венесуэльское сельское хозяйство в настоящее время балансирует на грани существования. Такое мнение высказал в четверг глава Конфедерации ассоциаций сельхозпроизводителей южноамериканской страны Акилес Хопкинс.

"Правда состоит в том, что сельское хозяйство страны развалено, Венесуэла своими силами обеспечивает свое население продовольствием только на 20%, и ситуация ухудшается, — цитирует Хопкинса радиостанция Union Radio. — Практически нет семенного фонда, а также удобрений, отсутствуют специальные химикаты для проведения посевной кампании, нет запчастей для тракторов, очень трудно достать горючее, как дизельное топливо, так и бензин".

Председатель Fedeagro добавил, что правительство не оказывает никакой помощи сельхозпроизводителям. При этом в среду президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал иностранные компании инвестировать в агросектор республики и пообещал им поддержку.

Южноамериканская страна на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. В марте текущего года инфляция, по оценке парламента, составила 1,62 млн процентов в годовом выражении. По данным ООН, Венесуэлу покинули уже порядка 3,4 млн человек.

Напомним, что с начала марта в Боливарианской Республике идут отключения электричества, затрагивающие большинство регионов страны. Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался столичный Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.











29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута Хуан Гуайдо и Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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