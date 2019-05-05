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Семеро военных погибли при падении вертолета в Венесуэле

5 мая, 00:23

Вертолет принадлежал Вооруженным силам Венесуэлы

Фото: Pixabay

Вертолет потерпел катастрофу в субботу в венесуэльском штате Миранда, в результате погибли находившиеся на борту семь человек. Об этом сообщила на своем сайте газета "Насьональ".

Вертолет принадлежал Вооруженным силам Венесуэлы. По данным "Насьональ", все жертвы трагедии были офицерами. Речь идет о трех капитанах, двух майорах и двух подполковниках. Сведений о причинах авиакатастрофы обнародовано не было, официального подтверждения информации о гибели военнослужащих пока не поступало.

В конце апреля в венесуэльском штате Сулия упал вертолет Национальной гвардии. Погибли два человека, еще двое получили травмы.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 Минобороны Казахстана потерпел крушение 27 марта в Жалагашском районе 27 марта. Машина упала и полностью сгорела.

Как сообщили в министерстве обороны республики, погибли 13 военнослужащих, находившихся на борту. Вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из Актау в Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в темное время и в сложных метеорологических условиях.

А в России у вертолета при посадке отломился хвост. Авария с вертолетом авиакомпании "Ямал" в селе Нори едва не стоила жизни 22 пассажирам и трем членам экипажа.

Кроме того, в результате крушения транспортного вертолета российского производства Ми-17 на севере Индии погибли два человека.


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Тег Венесуэла, крушение, вертолет, военные

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Источник:

ТАСС

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