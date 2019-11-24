Сенат Боливии одобрил законопроект о проведении новых выборов

Фото: REUTERS/Manuel Claure

Палата депутатов парламента Боливии, где не стихают протесты, одобрила в субботу законопроект о проведении новых всеобщих выборов. Об этом сообщается в "Твиттере" палаты.

"Палата депутатов единогласно одобрила законопроект "Об особом и переходном режиме для проведения всеобщих выборов", — говорится в сообщении, сопровождаемом отрывком видеозаписи заседания. На кадрах видно, как вопрос выносится на голосование, после чего депутаты поднимают руки. "Единогласно, председатель", — произносит закадровый голос.

Документ предусматривает отмену результатов прошедшего 20 октября голосования и назначение новых членов Высшего избирательного суда (ВИС). В нем также говорится, что выборы должны пройти как можно скорее. Ранее документ одобрила Палата сенаторов.

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Теперь документ отправится на подпись и. о. президента Жанин Аньес. Как ранее сообщил министр юстиции Альваро Коимбра, члены ВИС должны быть избраны в течение 15 дней с момента публикации закона. Дата проведения выборов будет определена позже.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник — экс-президент Карлос Меса — заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления сторонники Месы начали проводить акции протеста по всей стране.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от Моралеса уйти в отставку, и 10 ноября он заявил, что покидает свой пост, охарактеризовав ситуацию как госпереворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на должность и. о. главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов.

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