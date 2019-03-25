Сербия не хочет быть членом НАТО – Вучич
Военный нейтралитет является естественным выбором Сербии, уверен президент страны
Сербия не собирается вступать в Североатлантический альянс. Об этом заявил президент страны Александар Вучич, выступая 24 марта в Ницце на церемонии памяти жертв атаки НАТО на Югославию в 1999 году.
"Народ Сербии не желает членства в Североатлантическом альянсе. Военный нейтралитет является естественным выбором сербского государства", – сказал он, подчеркнув, что членства в НАТО не желает сербский народ.
Напомним, в Сербии, не без основания считающейся форпостом России на Балканах, продолжаются протесты против действующего президента страны Александра Вучича. В минувшую субботу протестное движение достигло апогея: демонстранты прорвались в здание государственной телерадиокомпании "Радио и телевидение Сербии", сорвав выпуск новостей. А в воскресенье блокировали резиденцию Вучича, причем в то время, когда он делал заявление в прямом эфире по субботним событиям. Президенту Сербии пришлось спешно покидать здание резиденции.
В России некоторые политики уже успели увидеть в событиях в Сербии "происки США". Что происходит на самом деле в этой балканской стране, разбирался сайт "Сегодня".
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