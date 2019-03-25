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Сербия не хочет быть членом НАТО – Вучич

Сегодня, 01:27

Военный нейтралитет является естественным выбором Сербии, уверен президент страны

Александр Вучич
Александр Вучич. Фото: AFP
Сербия не хочет быть членом НАТО – Вучич //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1cd/b3f/5c41cdb3f2249.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1cd/b3f/5c41cdb3f2249.jpg Другие страны Военный нейтралитет является естественным выбором Сербии, уверен президент страны

Сербия не собирается вступать в Североатлантический альянс. Об этом заявил президент страны Александар Вучич, выступая 24 марта в Ницце на церемонии памяти жертв атаки НАТО на Югославию в 1999 году.

"Народ Сербии не желает членства в Североатлантическом альянсе. Военный нейтралитет является естественным выбором сербского государства", – сказал он, подчеркнув, что членства в НАТО не желает сербский народ.

Напомним, в Сербии, не без основания считающейся форпостом России на Балканах, продолжаются протесты против действующего президента страны Александра Вучича. В минувшую субботу протестное движение достигло апогея: демонстранты прорвались в здание государственной телерадиокомпании "Радио и телевидение Сербии", сорвав выпуск новостей. А в воскресенье блокировали резиденцию Вучича, причем в то время, когда он делал заявление в прямом эфире по субботним событиям. Президенту Сербии пришлось спешно покидать здание резиденции.

В России некоторые политики уже успели увидеть в событиях в Сербии "происки США". Что происходит на самом деле в этой балканской стране, разбирался сайт "Сегодня".

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Тег Сербия, НАТО, членство, Вучич

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ТАСС

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