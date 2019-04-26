Серия терактов на Шри-Ланке: полиция подозревает в связях с ИГ около 140 человек

Около 70 подозреваемых уже задержали

Фото: Reuters

На Шри-Ланке около 140 граждан правоохранители подозреваю в связях с "Исламским государством". Об этом сообщил президент островного государства Майтрипала Сирисена.

"Около 70 задержаны к настоящему моменту. Есть информация, что всего на Шри-Ланке примерно 130-140 подозреваемых", – рассказал глава государства.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Число погибших в результате серии терактов достигло 359 человек. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии. Ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:

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