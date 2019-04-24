Серия терактов на Шри-Ланке: полиция задержала 58 подозреваемых

Только за минувшие сутки копы арестовали 18 человек

Фото: Getty Images

На Шри-Ланке правоохранители в ходе расследования взрывов в церквях и отелях, унесших жизни 359 человек, задержали уже 58 подозреваемых. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию. Ранее сообщалось о 40 задержанных.

Согласно их данным, за минувшие сутки правоохранители арестовали 18 человек. Задержания прошли в городах Берувала, Катана, Алутхгама.

Также власти страны подтвердили, что в серии атак были задействованы семь смертников, которые являются гражданами Шри-Ланки. В церквях в момент взрывов шли праздничные службы: террористы выбрали своими мишенями христианские храмы во время Пасхи.

Напомним, что объектами атаки стали три элитных отеля в столице Шри-Ланки(Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

По данным МИД Украины, граждан страны среди жертв или потерпевших нет – либо украинским дипломатам об этом не сообщали.

Ранее появилась информация о том, что волну терактов на Шри-Ланке могли подготовить террористы-смертники радикального мусульманского объединения National Thowheeth Jama'ath. По данным местной полиции, предупреждение о возможных атаках на церкви появилось десять дней назад. Как минимум два взрыва, действительно, были совершены террористами-смертниками.

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