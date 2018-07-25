Серия терактов в Сирии унесла жизни не менее 32 человек

Серия взрывов произошла в среду в провинции Эс-Сувайда в южной части Сирии. Данная территория находится под контролем официального Дамаска. На данный момент достоверно известно о 32 погибших, десятки человек получили ранения.

Сирийское информационное агентство САНА ранее сообщало об одиночном взрыве в городе Эс-Сувайда, административном центре одноименной провинции. В районе городского рынка террорист-смертник подорвал себя и окружающих. В дальнейшем к этому взрыву добавились другие.

Есть сведения, что к этим терактам причастна группировка "Исламское государство" (ранее – "Исламское государство Ирака и Леванта"), активно действующая в Сирии и ряде других ближневосточных стран.

Террористические акты давно уже перестали быть редкостью в жизни Сирии. Так, в январе нынешнего года в провинции Идлиб в северо-западной части страны были взорваны несколько припаркованных автомобилей. Погибли не менее 30 человек, около 70 получили ранения.

А в мае в этой же провинции и тем же способом был совершен другой теракт. Взрыв произошел рядом со зданиями больницы и управления юстиции. 12 человек погибли, 25 были ранены.