Серия взрывов прогремела на Шри-Ланке: число жертв возросло до 160 человек

Еще около 300 людей в результате взрывов пострадали

Фото: AFP.

На Шри-Ланке жертвами серии взрывов, прогремевших во время празднования Пасхи в местных церквях и отелях достигло 160 человек. Еще 300 людей получили ранения, сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей полиции.

Как сообщил министр экономических реформ Шри-Ланки Харша де Силва, среди жертв и пострадавших есть иностранцы. Премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе созвал экстренное совещание совета безопасности и осудил атаку.

"Я решительно осуждаю трусливую атаку на наш народ сегодня. Я призываю всех жителей Шри-Ланки в это трагическое время оставаться едиными и сильными", – написал он в своем Twitter.



















На данный момент известно о шести взрывах, прогремевших на Шри-Ланке. Как сообщили в местной полиции, взрывы произошли в трех фешенебельных отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо.











На данный момент ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.









Напомним, не так давно в афганской провинции Гильменд в городе Лашкаргах на праздновании Дня фермера произошел мощный взрыв. В результате инцидента, по меньшей мере, семь человек погибли, еще более 10 человек получили ранения.

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