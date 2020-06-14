Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее армией

Две страны на грани разрыва всех связей и не исключены военные действия

Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон продолжает угрожать Южной Корее. На этот раз она намекнула на применение армии против соседней страны за то, что Сеул требует от Пхеньяна отказаться от ядерного оружия.

Об этом сообщает "Синьхуа".

Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон отдала распоряжение принять решительные меры. А все из-за того, что в последнее время Южная Корея распространяла листовки для жителей Северной Кореи.

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"В качестве намека на наш дальнейший план, который вызывает беспокойство у южнокорейских властей, скажу, что право на принятие последующих шагов против врага будет передано Генеральному штабу Корейской национальной армии. (Армия) определит меры для того, чтобы остудить недовольство нашего народа и обязательно их предпримет … Решение о необходимости заставить предателей и человеческое отребье заплатить самую дорогую цену за свои преступления, а также разработанный КНДР план ответных действий, получили твердую поддержку со стороны общественности внутри страны", – сказала она.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в КНДР заявили, что отрежут все линии коммуникации с Южной Кореей. В Пхеньяне отмечают, что этот шаг станет первым в списке решений о полном уничтожении всех возможных способов связи с Сеулом.

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