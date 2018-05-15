Северная и Южная Кореи определили место и дату встречи делегаций на высоком уровне

Министерство Объединения Южной Кореи готовит целую делегацию из 29 человек для проведения переговоров

Первую встречу на высоком уровне после проведения 27 апреля межкорейского саммита с участием лидеров Северной и Южной Кореи, решено провести в среду, 16 мая. Местом проведения переговоров станет пограничный пункт Пханмунджом. КНДР собирается направить на встречу делегацию, состоящую из 29 членов во главе с председателем Комитета по мирному объединению родины Ри Сон Гвоном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию южнокорейского министерства объединения.

Делегацию Южной Кореи также войдут официальные лица, отвечающие за сферы спорта и экономики, а также журналисты. Южнокорейскую делегацию возглавит министр объединения Чо Мен Ген.

В ходе переговоров стороны обсудят меры, связанные с реализацией договоренностей, которые были достигнуты в ходе саммита.

"Посредством диалога на высоком уровне, путем искренних обсуждений и реализации положений Пханмунджомской декларации стороны постараются заложить фундамент для устойчивого развития и установления прочного мира", – отметили в министерстве объединения.

Предложение провести в среду межкорейские переговоры на высоком уровне поступило от Пхеньяна.

Напомним, результатом встречи президента Республики Корея Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном 27 апреля стала совместная Пханмунджомская декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.