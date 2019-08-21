Северная Корея обвинила США в срыве диалога

В Пхеньяне считают, что «вынуждены» разрабатывать мощные средства, необходимые для национальной обороны

/ Фото: AFP

КНДР обвинила США в нагнетании напряженности на Корейском полуострове, что может привести к срыву диалога. Об этом пишет центральная северокорейская газета "Нодон синмун".

В качестве одного из примеров враждебности газета называет завершившиеся совместные командно-штабные учения Вашингтона и Сеула.

"Если напряженность и конфронтация будут нарастать, отношения США и КНДР не смогут улучшиться, не будет конструктивного диалога и прочного мира", — подчеркивает издание.

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В связи с этим Пхеньян "вынужден разрабатывать, испытывать и развертывать мощные средства, необходимые для национальной обороны", — говорится в статье.

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Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров, хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также мы писали, что американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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