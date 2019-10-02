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Северная Корея осуществила запуск ракеты

2 октября, 02:06

КНДР в последнее время регулярно осуществляет запуски баллистических ракет малой дальности

/ Фото: AFP

КНДР осуществила запуск ракеты в сторону Японского моря, никакой прямой угрозы для Японии на данный момент нет. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источник в японском оборонном ведомстве.

По данным агентства Рёнхап, которое ссылается на Комитет начальников штабов Республики Корея, запуск был осуществлен из района порта Вонсан.

Более подробной информации на данный момент не приводится. КНДР в последнее время регулярно осуществляет запуски баллистических ракет малой дальности.

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Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

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Как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров, хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также мы писали, что американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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Япония ракета КНДР запуск Северная Корея

Источник: ТАСС

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