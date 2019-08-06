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Северная Корея похитила с помощью кибератак 2 млрд долларов – СМИ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0,%20%D0%9A%D0%B8%D0%BC%20%D0%A7%D0%B5%D0%BD%20%D0%AB%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0,%20%D0%9A%D0%B8%D0%BC%20%D0%A7%D0%B5%D0%BD%20%D0%AB%D0%BD 2019-08-06T04:20:17+03:00 Другие страны От кибератак пострадали по меньшей мере 17 стран

КНДР похитила около 2 млрд долларов для финансирования программ по созданию оружия массового поражения с помощью кибератак на банки и биржи криптовалют. Об этом заявило Reuters со ссылкой на доклад независимых экспертов для Совета Безопасности ООН.

"КНДР использовала киберпространство для изощренных атак с целью хищения средств из финансовых учреждений и бирж криптовалют для получения дохода", — цитирует агентство экспертов. Таких кибератак было не менее 35. От них пострадали по меньшей мере 17 стран.

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Собранные деньги были использованы для поддержки программ оружия массового поражения. Эксперты также подчеркнули, что КНДР "продолжает нарушать санкции ООН, незаконно переправляя грузы с одного судна на другое, а также закупая средства, связанные с оружием массового поражения, и предметы роскоши".

Посольство КНДР в США не ответило на просьбу прокомментировать доклад, информирует агентство.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус дала агентству Рейтер комментарий, в котором заявила, что Соединенные Штаты призывают принять меры в отношении КНДР с целью прекратить "злонамеренную деятельность в сетевом пространстве", проводимую Пхеньяном.

Ранее сообщалось, что КНДР снова запустила два неопознанных снаряда.

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Ранее Объединенный комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила в ночь на минувшую пятницу запуск неопознанных снарядов малой дальности. По мнению южнокорейских военных, Пхеньян испытывал тот же тип баллистических ракет малой дальности, что и в ходе двух предыдущих ракетных пусков 25 и 31 июля.

Ранее КНДР осуществила запуск неопознанных снарядов малой дальности. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея.

Согласно его информации, снаряды были запущены из провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны, в сторону Японского моря. "Мы следим за возможными дополнительными запусками и сохраняем боеготовность", — говорится в сообщении.

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на два источника информировало, что разведка США засекла новый вероятный запуск снаряда с территории КНДР. По их версии, предварительная информация указывает на схожесть нового пуска с испытанием в КНДР двух баллистических ракет малой дальности 31 июля. Один из источников агентства заверил, что новый запуск не представлял угрозы для Северной Америки. Агентство не уточнило, когда именно, по их сведениям, был осуществлен новый запуск.

Напомним, что, согласно данным южнокорейских военных, КНДР в минувшую среду утром испытала две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья.

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Как отмечают наблюдатели, серия ракетных пусков происходит в то время, как Вашингтон стремится возобновить переговоры на рабочем уровне с Пхеньяном по денуклеаризации.

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Ранее сообщалось: президент США Дональд Трамп уверяет, что не обеспокоен ракетными пусками КНДР.

Напомним, ранее в КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа.

Мы также писали: Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а северокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.



Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствами и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

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