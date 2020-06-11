Северная Корея пригрозила США, что может вмешаться в американские выборы

Пхеньян требует, чтобы Вашингтон не вмешивался в межкорейские дела

Северная Корея заявила, что Соединенные Штаты не имеют права комментировать межкорейские дела, и в интересах Вашингтона сохранять спокойствие, если они хотят, чтобы предстоящие президентские выборы прошли гладко. Заявление было сделано после того, как Госдепартамент США заявил, что разочарован решением КНДР приостановить работу горячей линии связи с Южной Кореей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейские СМИ.

"Если США сунут нос в чужие дела с небрежными замечаниями, не говоря уже о своих внутренних делах, в то время, когда их политическая ситуация находится в наихудшем замешательстве, они могут столкнуться с неприятной вещью, с которой трудно иметь дело", – заявил северокорейский дипломат Квон Чон Ган.

При этом в МИД КНДР намекнули, что могут создать проблемы для США во время проведения там выборов президента.

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"Это (невмешательство США) было бы полезно не только для интересов США, но и для легкого проведения предстоящих президентских выборов", - сказал Квон Чон Ган

Неясно, что будет делать Северная Корея, чтобы сорвать выборы или вызвать проблемы для кампании по переизбранию президента США Дональда Трампа, прокомментировал заявление Джеймс Ким, научный сотрудник Института политических исследований Асана в Сеуле.

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Северная Корея заявила во вторник, 9 июня, что заблокируют все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку южнокорейской стороной агитационных листовок.

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Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), этот шаг станет первым в списке решений о полном уничтожении всех возможных способов связи с Южной Кореей и прекращении других ненужных действий.

В среду, 10 июня, Южная Корея заявила, что подаст в суд на две организации, которые проводят такие операции.

Ранее сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон, которая неофициально служит руководителем аппарата Ким Чен Ына, предупредила, что прекратит межкорейское военное соглашение 2018 года, если Южная Корея не сможет помешать перебежчикам и активистам разбрасывать антипхеньянские листовки в приграничных районах.

Отметим, на фоне слухов то ли о серьезной болезни, то ли даже о смерти вождя Северной Кореи в западных средствах массовой информации появились версии, кто сможет заменить на высшем государственном посту Ким Чен Ына. Чаще всего в материалах массмедиа фигурирует имя младшей сестры Ким Чен Ына – Ким Е Чжон.

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