/ Фото: Reuters

Северная Корея сделала запуск нескольких неопознанных снарядов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 2019-07-31T01:01:22+03:00 Другие страны Запуск был произведен с полуострова Ходо

КНДР осуществила запуск нескольких снарядов. Об этом сообщило южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи.

По его данным, КНДР "произвела запуск нескольких неопознанных снарядов в среду утром". Объединенный комитет начальников штабов отмечает, что "запуск был произведен с полуострова Ходо на территории северокорейской провинции Южная Хамгён, расположенной на восточном побережье".

Комитет "отслеживает ситуацию на предмет новых запусков и поддерживает состояние готовности в войсках".

Напомним, что ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп уверяет, что не обеспокоен ракетными пусками КНДР.

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"Это были ракеты малой дальности, у многих есть такие ракеты", — сказал Трамп, добавив, что у него очень хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. На это один из журналистов заметил, что президент, вероятно, не обеспокоен в связи с ракетными пусками. "Нет, совершенно нет", — ответил на это Трамп.

Так Трамп прокомментировал предыдущий запуск ракет КНДР.

Хозяин Белого дома пояснил, что запуск ракет не был предупреждением в адрес Вашингтона. "Он не говорил, что это предупреждение для США, могу вам сказать", — подчеркнул американский президент.

Напомним, в ранее КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей.

Ранее мы писали Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.

Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствами и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

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