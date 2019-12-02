Северная Корея возобновила испытания реактивных установок залпового огня – СМИ

/ Фото: AFP

В Северной Корее за последние несколько месяцев построили несколько десятков бетонных площадок, с которых можно запускать ракеты различных типов, в том числе и межконтинентальные.

Как сообщает японская газета Asahi, с лета американские и корейские источники установили, что в нескольких десятках населенных пунктов в КНДР появились бетонные базы для стрельбы ракетами с мобильных пусковых установок. Кроме того, в последнее время Северная Корея возобновила испытания реактивных установок залпового огня большой мощности. С мая было зафиксировано 13 пусков.

Реклама

Как сообщалось, 5 октября в Швеции возобновились ядерные переговоры между делегациями США и КНДР. В тот же день делегация КНДР заявила о провале переговоров. В США утверждают, что восьмичасовая дискуссия сторон возле Стокгольма была "хорошей". Вашингтон предложил провести следующую встречу через две недели.

Мы также писали о февральском саммите глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама