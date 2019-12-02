Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,33

Северная Корея возобновила испытания реактивных установок залпового огня – СМИ

2 декабря, 08:43

С мая было зафиксировано 13 пусков

/ Фото: AFP

В Северной Корее за последние несколько месяцев построили несколько десятков бетонных площадок, с которых можно запускать ракеты различных типов, в том числе и межконтинентальные.

Как сообщает японская газета Asahi, с лета американские и корейские источники установили, что в нескольких десятках населенных пунктов в КНДР появились бетонные базы для стрельбы ракетами с мобильных пусковых установок. Кроме того, в последнее время Северная Корея возобновила испытания реактивных установок залпового огня большой мощности. С мая было зафиксировано 13 пусков.

Реклама

Как сообщалось, 5 октября в Швеции возобновились ядерные переговоры между делегациями США и КНДР. В тот же день делегация КНДР заявила о провале переговоров. В США утверждают, что восьмичасовая дискуссия сторон возле Стокгольма была "хорошей". Вашингтон предложил провести следующую встречу через две недели.

В тренде
На МКС сломались туалеты, а наркокартели окончательно "достали" Трампа: главные новости мира

Мы также писали о февральском саммите глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ракета КНДР испытания Северная Корея установка

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видео
Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видеоFun
"Хиросима" у берегов Китая: что известно о подводном взрывеДругие страны
В Facebook и Instagram случился глобальный сбой: кого задело
В Facebook и Instagram случился глобальный сбой: кого заделоДругие страны
Зверское убийство сирийца российскими наемниками: Генпрокуратура РФ сделала заявление
Зверское убийство сирийца российскими наемниками: Генпрокуратура РФ сделала заявлениеРоссия
Новый расистский скандал в Польше: студентку отчислили из вуза за украинофобию
Новый расистский скандал в Польше: студентку отчислили из вуза за украинофобиюДругие страны
Сокровища и папирусы: в Египте нашли невероятный тайник
Сокровища и папирусы: в Египте нашли невероятный тайникFun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...