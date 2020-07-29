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Северная Корея ведет работы на ядерном полигоне – данные спутников

29 июля, 09:38

Денис Беспалов Денис Беспалов

На комплексе в Йонбене началось новое строительство и ведется реконструкция

Северная Корея продолжает деятельность, возможно, связанную с обогащением урана на своем ядерном комплексе в Йонбене. Об этом сообщает мониторинговый проект 38 North со ссылкой на данные спутников.

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"Продолжающееся появление трех-четырех специализированных железнодорожных вагонов-платформ по всему комплексу ... свидетельствует о некотором уровне активности", - говорится в сообщении.

Эксперты 38 North также указывают на постоянную реконструкцию зданий и новое строительство в основных научно-исследовательских и административных районах внутри комплекса.

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Между тем, уточняется, что нет никаких доказательств, что ядерный реактор на комплексе работает.

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Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие страны навсегда обеспечит ее безопасность.

Речь Ким Чен Ына прозвучала на фоне застопорившихся переговоров между США и КНДР о денуклеаризации.

Напомним, на саммите глав США и КНДР во Вьетнаме обсуждали ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

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КНДР ядерное оружие Северная Корея

Источник: Сегодня

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