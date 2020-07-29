Северная Корея ведет работы на ядерном полигоне – данные спутников

Северная Корея продолжает деятельность, возможно, связанную с обогащением урана на своем ядерном комплексе в Йонбене. Об этом сообщает мониторинговый проект 38 North со ссылкой на данные спутников.
"Продолжающееся появление трех-четырех специализированных железнодорожных вагонов-платформ по всему комплексу ... свидетельствует о некотором уровне активности", - говорится в сообщении.
Эксперты 38 North также указывают на постоянную реконструкцию зданий и новое строительство в основных научно-исследовательских и административных районах внутри комплекса.
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Между тем, уточняется, что нет никаких доказательств, что ядерный реактор на комплексе работает.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие страны навсегда обеспечит ее безопасность.
Речь Ким Чен Ына прозвучала на фоне застопорившихся переговоров между США и КНДР о денуклеаризации.
Напомним, на саммите глав США и КНДР во Вьетнаме обсуждали ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":
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