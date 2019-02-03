Северная Корея вслед за Россией поддержала Мадуро

В КНДР попытки свергнуть Мадуро назвали внешним вмешательством

Фото: Getty Images

Северная Корея вслед за Россией поддержала Мадуро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/f68/6d5/5c4f686d586f0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/f68/6d5/5c4f686d586f0.jpg 2019-02-03T14:39:19+02:00 Другие страны В КНДР попытки свергнуть Мадуро назвали внешним вмешательством

МИД Северной Кореи назвал попытки свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро "вмешательством внешних сил во внутренние дела страны". Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.

"Любые попытки внешних сил свергнуть законного президента, избранного в соответствии с конституцией суверенного государства, являются очевидным вмешательством во внутренние дела страны и нарушением международного права", – говорится в заявлении.

Кроме того, в правительстве Северной Кореи заявили, что, люди, выступающие за справедливость, независимость, стабильность и мир "всегда будут на стороне правительства Венесуэлы". В министерстве также призвали к мирному урегулированию конфликта​.

Стоит отметить, что ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро в комментарии российским СМИ заявил, что столкнулся с самым большим вызовом за все время своего правления, и сказал, что Трамп приказал соседней Колумбии убить его.

Также напомним, что Мадуро отверг ультиматум стран Европы, потребовавших провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция.

Как известно, США стали одним из первых государств, официально поддержавших провозгласившегося себя исполняющим обязанности президента Хуана Гуайдо.

Кроме того, в знак поддержки революционеров ему передали частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.

Также Вашингтон осудил решение венесуэльской прокуратуры начать предварительное расследование против Гуайдо, и пригрозил серьезными последствиями тем, кто причинит политику вред.

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