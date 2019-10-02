Северная Корея запустила две ракеты: одна достигла экономической зоны Японии

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КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из которых упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет. Одна из них упала в Японское море в пределах нашей эксклюзивной экономической зоны в районе префектуры Симанэ. На данный момент никаких сообщений об ущербе рыболовецким судам не поступало. Мы продолжаем собирать информацию", — сказал он.

По данным Комитета начальников штабов Республики Корея, запуски были произведены из района порта Вонсан на восточном побережье страны.

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КНДР с июля текущего года на регулярной основе осуществляет пуски баллистических ракет малой дальности. Только в августе Пхеньян провел пять таких испытаний.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

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Как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров, хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также мы писали, что американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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