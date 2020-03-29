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Северная Корея запустила неопознанный снаряд в направлении Японского моря

29 марта, 00:57

Елена Кузьмич

КНДР взялась за старое

КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря. Об этом в воскресенье информировало агентство Рёнхап со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов Республики Корея.

"КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря", — приводит Рёнхап заявление южнокорейского КНШ.

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Ранее сообщалось, что северокорейские военные выпустили в сторону Японского моря три ракеты. Об этом сообщили в генштабе Республики Корея.

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Как рассказали в южнокорейском военном командовании, их запустили из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо. По данным издания NHK, ракеты, вероятно, были баллистическим. В японском правительстве рассказали, что они упали за пределами японской исключительной экономической зоны. Объекты пролетели в северо-восточном направлении от 100 до 200 километров и упали в воды моря через несколько минут после запуска.

Добавим, что в начале марта 2020 года в Японии заявили, что КНДР провела запуск двух баллистических ракет.

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КНДР снаряд Северная Корея японское море

Источник: ТАСС

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