Северная Корея ждет от США мирного договора

Сегодня, 10:37

Подписание договора будет способствовать взаимному доверию и станет прорывом в области обеспечения мировой безопасности, считают в Пхеньяне

Северная Корея ждет действий США. Фото: Телеграф
Северная Корея ждет действий США. Фото: Телеграф

Согласие США на подписание мирного договора с КНДР необходимо для разрядки напряженности и установления мира на Корейском полуострове, говорится в комментарии северокорейской газеты "Нодон синмун".

"Нет никаких причин для того, чтобы игнорировать договор об окончании войны. Это предварительный и важный процесс, призванный заложить основу для разрядки напряженности и установления прочного мира на Корейском полуострове", – пишет издание.

В публикации говорится, что подписание договора будет способствовать "взаимному доверию и станет прорывом в области обеспечения мировой безопасности".

Ориентированный на зарубежную пропаганду северокорейский сайт Meari в своем комментарии подчеркнул: "Пока сохраняется только перемирие, даже незначительный инцидент может перерасти в кризис. Если это случится, то отношения Севера с Югом и США могут вернуться к былой стадии конфронтации".

Ранее информационный портал Vox сообщил, что госсекретарь США Майкл Помпео в течение последних двух месяцев выдвигал властям КНДР конкретное предложение по денуклеаризации Корейского полуострова, в соответствии с которым Пхеньян передает от 60 до 70 процентов своих ядерных боеголовок США или другой третьей стороне, однако эти предложения были отвергнуты.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.
США, КНДР, северная корея, мирный договор
Источник:

Интерфакс

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