Сезон дождей в Индии: погибли уже более 770 человек

Сезон муссонов начинается в разных регионах Индии с начала – середины июня и продолжается по конец сентября

В Индии с начала сезона дождей погибли уже как минимум 774 человека. Причиной тому послужили мощные муссонные ливни, наводнения, обрушения крыш домов, сели и оползни.

Больше всего жертв отмечено в юго-западном штате Керала, где погибли 187 человек, а также в штатах Уттар-Прадеш – 171 человек, Западная Бенгалия – 170 человек и Махараштра – 139 человек. Погибшие, кроме того, зафиксированы в штатах Гуджарат (52 жертвы), Ассам (45 жертв) и Нагаленд (8 жертв), есть жертвы и в других штатах. Десятки людей числятся пропавшими без вести.

В Ассаме на северо-востоке страны в зоне наводнения оказалось более миллиона человек, наводнения продолжаются в Керале и Западной Бенгалии.

Сезон муссонов начинается в разных регионах Индии с начала – середины июня и продолжается по конец сентября – начало октября.

Нынешним летом от наводнений страдают различные страны Азии. Ранее сообщалось, что не менее девяти человек стали их жертвами во Вьетнаме.

Минувшей зимой удар стихии пришлось также вытерпеть Индонезии.