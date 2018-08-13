Сезон дождей в Индии: погибли уже более 770 человек

Сегодня, 11:54

Сезон муссонов начинается в разных регионах Индии с начала – середины июня и продолжается по конец сентября

Фото: www.rbc.ua
Фото: www.rbc.ua

В Индии с начала сезона дождей погибли уже как минимум 774 человека. Причиной тому послужили мощные муссонные ливни, наводнения, обрушения крыш домов, сели и оползни.

Больше всего жертв отмечено в юго-западном штате Керала, где погибли 187 человек, а также в штатах Уттар-Прадеш – 171 человек, Западная Бенгалия – 170 человек и Махараштра – 139 человек. Погибшие, кроме того, зафиксированы в штатах Гуджарат (52 жертвы), Ассам (45 жертв) и Нагаленд (8 жертв), есть жертвы и в других штатах. Десятки людей числятся пропавшими без вести.

В Ассаме на северо-востоке страны в зоне наводнения оказалось более миллиона человек, наводнения продолжаются в Керале и Западной Бенгалии.

Сезон муссонов начинается в разных регионах Индии с начала – середины июня и продолжается по конец сентября – начало октября.

Нынешним летом от наводнений страдают различные страны Азии. Ранее сообщалось, что не менее девяти человек стали их жертвами во Вьетнаме.

Минувшей зимой удар стихии пришлось также вытерпеть Индонезии.
Индия, наводнение, погибшие, муссоны
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

Полмиллиона человек пострадали от масштабного наводнения в Индии

19 Июня, 16:38

Повреждены дома, дороги и посевы, погибли как минимум 23 человека

Другие страны

Фото:verge.zp.ua

Масштабное ДТП в Индии: минимум 9 погибших

28 Апреля, 15:09

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением из-за превышения скорости
Загрузка...

Другие страны

Фото: AFP

В Индии из-за утечки ядовитого газа погибли шестеро рабочих

13 Июля, 09:11

Инцидент произошел на частном сталелитейном заводе

Другие страны

Фото: belsat.eu

В Индии перевернулся автобус - погибли люди

13 Июня, 11:15

Автомобиль задел разделительное ограждение
Загрузка...