Шедевр да Винчи за 450 миллионов бесследно пропал

Работа "Спаситель мира" бесследно исчезла по дороге из Лувра в Художественный музей в Абу-Даби в сентябре

Шедевр да Винчи за 450 миллионов бесследно пропал 2019-04-01T16:13:00+03:00 Другие страны Работа "Спаситель мира" бесследно исчезла по дороге из Лувра в Художественный музей в Абу-Даби в сентябре

Полотно легендарного Леонардо да Винчи под названием "Спаситель мира" (Salvator Mundi), которое считается самой дорогой картиной в мире, бесследно исчезло.

Куда делся шедевр, который в 2017 году продали на аукционе за 450 млн долларов члену саудовской монаршей семьи Бадеру аль-Сауд, никому неизвестно.

Картину должны были разместить в Художественном музее в Абу-Даби еще 18 сентября прошлого года, однако в ;начале сентября музей отменил выставку без объяснения причин.

Перед этим работу выставляли в Лувре, и при перевозке из Франции в Объединенные Арабские Эмираты она загадочно исчезла.

Официальные представители Лувра комментировать происходящее отказались.

Напомним, что в январе этого года в Третьяковской галерее произошло дерзкое ограбление – на глазах посетителей мужчина вынес картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из одного из залов. Все до последнего момента думали, что полотно забрал работник музея.

Кроме того, как мы уже писали, минувшей осенью трое мужчин украли из аукционного дома Dorotheum в Вене картину Пьера Огюста Ренуара "Залив, море, зеленые скалы": они проникли в помещение и сняли со стены картину, которая была выставлена на показ на втором этаже, после чего скрылись через три разных выхода.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Шедевр да Винчи за 450 миллионов бесследно пропал". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.