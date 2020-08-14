Шестой день протестов: из СИЗО начали выпускать задержанных

Шестая ночь противостояния в Беларуси началась с позитивной ноты: в Минске поздно вечером начали выпускать из изолятора людей. Правозащитники обратились к минчанам с просьбой, чтобы люди на автомобилях подъехали под изолятор и помогли развести отпущенных по домам.

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"Прямо сейчас на улице Окрестина (где находится изолятор – Авт.) отпускают людей. Волонтеры передают, что будут полезны водители, которые помогут задержанным попасть домой", – говорится в сообщении.

Из изолятора на Окрестина выпускают задержанных Видео: РИА Новости

Журналисты TUT.BY поговорили с освобожденными о том, в каких условиях их содержали. Как отмечают журналисты, в основном все, кто выходил из СИЗО после 11 ночи, – женщины.Одна из них – врач бригады скорой помощи Анастасия – рассказала, что ее задержали в ночь 12 августа, когда она после работы оказывала помощь пострадавшим. Девушка в этот момент была в белом халате.

"Спецназ остановил машину с нами, выкинули, поставили автоматы к головам, вот и все – и привезли сюда", – говорит она.

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По словам Анастасии, 50 человек находились в камере на четырех человек: "Мы не то, что спать не могли, некоторые ночи мы стояли, потому что сесть не могли. Воздуха нет".

Первые сутки они стояли во дворике для прогулок, где не кормили и даже не давали воды. Первую воду дали через 15 часов, на вторые сутки принесли хлеб и кашу.

По ее словам, некоторых женщин избивали, но особенно жестоко вели себя с мужчинами.

"Мы слышали, что каждую ночь мужчин избивали так, что они просто выли. Бедные мальчишки просто выли. Их заставляли петь гимн Беларуси и при этом их избивали. Это то, что мы слышали из окон каждую ночь. Кровь стыла в венах от того, что мы слышали каждую ночь", – рассказала она.

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Также Украина и Беларусь пришли к согласию в отношении одного из задержанных в ходе акций протеста в Беларуси украинцев, он заплатит штраф и в ближайшее время вернется домой. Об этом рассказал заместитель главы украинского МИД Евгений Енин в эфире "Громадского радио".

"Мы постоянно работаем с белорусскими властями, наши консулы постоянно на связи с белорусскими коллегами. На сегодняшний день у нас были контакты с министром иностранных дел Беларуси... сегодня достигли предварительной договоренности, что один из задержанных завтра оплатит штраф и сможет таким образом снять свои вопросы с белорусскими властями", – отметил Енин.

Он добавил, что после оплаты штрафа при содействии украинского посольства в Беларуси он в ближайшее время будет отправлен в Украину.

"Я не называю фамилий, мы работаем со всей ситуацией", – уточнил замминистра..

Впрочем, на этом хорошие новости заканчиваются. В четверг, 13 августа, стало известно, что в городской больнице Жодино умер избитый силовиками мужчина.

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"Врач скорой помощи заявил, что в больнице города умер мужчина, избитый силовиками", – сообщает "МБХ медиа".

Кроме того, власти пытаются скрыть причины смерти одного из задержанных ранее протестующих. В Следственном комитете заявили, что задержанный во время протестов в Беларуси молодой человек умер от передозировки наркотиками. Родные в версию правоохранителей не верят.

Напомним, Александра Вихору задержали в Гомеле 9 августа, когда он ехал к своей девушке. Родители искали сына несколько дней. Они приезжали в РОВД, дежурили до ночи под изолятором временного задержания, но так ничего и не узнали. Позже стало известно, что парня нет в живых с 11 августа.

Родные Александра написали заявление в прокуратуру, Следственный комитет и попросили возбудить уголовное дело по факту смерти парня. Они считают, что ему не была своевременно оказана медицинская помощь и в отношении него были совершены неправомерные действия, которые привели к смерти.

"Утром мы звонили следователю, чтобы узнать, как продвигается дело по погибшему Саше. Нас исправили: "Он не погиб. Он умер от передозировки наркотиками". Что? Да он даже не курил никогда. И потом, наркотики? Он же был под стражей несколько дней до смерти", – рассказала сестра погибшего Ольга.

В Следственном комитете рассказали свою версию произошедшего. Предварительно установлено, что вечером 9 августа Александра Вихору задержали сотрудники милиции за активное участие в несанкционированном массовом мероприятии. Постановлением суда его привлекли к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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