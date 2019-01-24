Шимпанзе научилась самостоятельно убирать свою клетку: видео

Животным руководит вовсе не трудолюбие: у действий обезьяны есть более приземленное объяснение

Шимпанзе научилась самостоятельно убирать свою клетку: видео 2019-01-24T04:50:00+02:00 Другие страны Животным руководит вовсе не трудолюбие: у действий обезьяны есть более приземленное объяснение

В зоопарке в китайском Шэньяне одной из постоялиц больше не нужен уборщик. Шимпанзе по кличке Меи Су научилась орудовать метлой и теперь сама расчищает свою клетку. Но не думайте, что животным руководит трудолюбие: на самом деле, у действий обезьяны есть более приземленное объяснение.

Шимпанзе из китайского зоопарка в Шэньяне скоро исполнится 19 лет. И к этому возрасту у обезьяны уже есть как минимум одно неплохое достижение: она умеет брать в руки метлу и самостоятельно разгребать листья в клетке. Смотрительница животного по имени Ванг Джинджин говорит, что шимпанзе научилась этому, копируя действия уборщиков, пишет DailyMail.

"Она очень серьезно на нас смотрела, так что мы дали ей метлу. Когда она только взяла её в руки, она лишь долго и задумчиво смотрела на инструмент. Но потом мы заметили, что обезьянка начала нас копировать", – рассказывает Ванг Джинджин.

Сотрудники зоопарка говорят, что интеллект Меи Су развит примерно на уровне трех- или четырехлетнего ребенка. Например, они замечали, как шимпанзе откручивает крышку бутылки вместо того, чтобы просто откусить ее. Также обезьянка любит играть в футбол. Но в последнее время это увлечение вытеснила любовь к чистоте. И у животного действительно получается держать клетку в порядке. Видеоподтверждением этому поделились в твиттере China News.

Однако на самом деле Меи Су не так уж и беспокоит наличие или отсутствие мусора в клетке. На самом деле, причина компульсивной уборки в том, что обезьянка ищет еду. Лакомства под листьями спрятали её дрессировщики и ждали, пока шимпанзе их найдет. Впрочем, люди не ожидали, что животное найдет себе вспомогательный инструмент.

Хотя в этом тоже не так много удивительного. Шимпанзе делят с людьми 99% ДНК, и из всех живущих на планете существ эти обезьянки наиболее нам близки. Они — самые умные животные на Земле после человека и хорошо умеют имитировать наши действия.

Ранее мы писали, что в зоопарке в США умерла одна из старейших в мире горилл. Вила положила начало роду, в котором выросли пять поколений горилл, и выкормила несколько детенышей.

Напомним, шимпанзе научили играть в "камень, ножницы, бумага". В эксперименте участвовали семь обезьян. На установленном перед ними экране появлялись знаки бумаги и камня. Подопытным предлагали указать один из них. Верный выбор награждался угощением. Так продолжалось, пока животные не понимали, что нужно выбирать бумагу. После этого процесс повторялся для сочетаний камня с ножницами и ножниц с бумагой.

Также сообщалось, что обезьяна на Бали вцепилась девушке в грудь.

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