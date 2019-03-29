Школьнику в Беларуси предъявили обвинения в двойном убийстве

Свою вину школьник признал частично, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу

Вадим Милошевский. Фото: https://t.me/belamova.

Школьнику в Беларуси предъявили обвинения в двойном убийстве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/de6/472/5c9de64722910.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/de6/472/5c9de64722910.jpg 2019-03-29T11:39:00+02:00 Другие страны Свою вину школьник признал частично, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу

Следственный комитет Беларуси предъявил обвинение учащемуся средней школы в Столбцах (Минская область) в убийстве двух лиц и покушении на убийство. Об этом сообщили в пятницу в Следственном комитете (СК) республики.

"Следователями предъявлено обвинение школьнику в совершении убийства двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений, а также покушении на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений", - отметили в следственном ведомстве.

По данным СК, подросток "осознавал преступный характер своих действий и мог руководить ими", что следует из заключения комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы.

"Свою вину он признал частично. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", – заявили в ведомстве.

Напомним, что трагедия в школе Столбцов произошла перед первым уроком – злоумышленник зашел в кабинет, где у него по расписанию был урок истории, оставил рюкзак и вышел. Через некоторое время он вернулся уже с ножом и напал на свою учительницу Марину Пархимович.

Как мы уже писали, следственно-оперативная группа завершила осмотр места происшествия, а также допросила и учеников и руководство учебного заведения, а также родителей подозреваемого.

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