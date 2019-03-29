Школьнику в Беларуси предъявили обвинения в двойном убийстве
Свою вину школьник признал частично, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу
Следственный комитет Беларуси предъявил обвинение учащемуся средней школы в Столбцах (Минская область) в убийстве двух лиц и покушении на убийство. Об этом сообщили в пятницу в Следственном комитете (СК) республики.
"Следователями предъявлено обвинение школьнику в совершении убийства двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений, а также покушении на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений", - отметили в следственном ведомстве.
По данным СК, подросток "осознавал преступный характер своих действий и мог руководить ими", что следует из заключения комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы.
"Свою вину он признал частично. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", – заявили в ведомстве.
Напомним, что трагедия в школе Столбцов произошла перед первым уроком – злоумышленник зашел в кабинет, где у него по расписанию был урок истории, оставил рюкзак и вышел. Через некоторое время он вернулся уже с ножом и напал на свою учительницу Марину Пархимович.
Как мы уже писали, следственно-оперативная группа завершила осмотр места происшествия, а также допросила и учеников и руководство учебного заведения, а также родителей подозреваемого.
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