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Школы и университеты на Шри-Ланке закрыли до 6 мая

29 апреля, 04:58

Школы в стране были закрыты на каникулы до 22 апреля, однако после серии взрывов власти решили продлить каникулы

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha.

Занятия в школах и университетах Шри-Ланки отменены вплоть до 6 мая. Об этом сообщает ланкийский интернет-портал "Ньюсферст". По его информации, такое решение было принято на заседании Совета национальной безопасности, который прошел под председательством президента Майтрипалы Сирисены.

Школы в стране были закрыты на каникулы до 22 апреля, однако после серии взрывов, произошедших в Коломбо и других городах, каникулы были продлены до 28 апреля.

Совет безопасности также обратился к гражданам с просьбой воздержаться от торжеств по случаю предстоящего праздника 1 мая из-за текущей ситуации в стране.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Число погибших в результате серии терактов достигло 359 человек. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии. Ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:


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Тег Шри-Ланка, взрыв, теракты

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Источник:

ТАСС

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