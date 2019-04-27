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Схождение Благодатного огня 2019: появились впечатляющие фото и видео

27 апреля, 19:10

Благодатный огонь уже доставляют в Украину

Фото: AFP

27 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме примерно в 14:30 по Киеву сошел Благодатный огонь. Вынос пасхального огня символизирует выход из Гроба "Света Истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа.

После схождения огня верующие зажгли от святыни связки из 33 свечей – по возрасту Христа. По традиции, из Храма Гроба Господня благодатный огонь развозят в разные страны. Также его прибытия ждут в Украине.

В сети уже появились фото и видео священного действа.

На празднике присутствовала и украинская делегация. Благодатный огонь, который сошел в Иерусалиме, в эти минуты спецрейсом доставляют в Украину. Представителей украинской православной церкви еще накануне благословил на эту миссию иерусалимский патриарх Теофил. Для него эти встречи с национальными делегациями – традиционны, как и пасхальный обмен подарками.

Из Борисполя благодатный огонь отправится в областные центры страны. В тот же день огонь отправят и в Мариуполь, чтобы оттуда митрополит Иларион передал его всем верующим, в том числе и в неподконтрольный Донецк.

Схождение Благодатного огнясимволизирует победу истинного света над смертью. Христиане уверены, что пламя никто не зажигает – это сверхъестественное явление. Однако единого мнение этого феномена нет ни среди священнослужителей, ни среди ученых.

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Тег фото, иерусалим, благодатный огонь

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