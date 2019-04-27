Схождение Благодатного огня: спецрепортаж из Иерусалима

Журналисты "Сегодня" рассказали о происходящем из сердца Иерусалима

В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь и за тем, как происходило это чудо, наблюдали журналисты "Сегодня", которые находятся в самом сердце Иерусалима.

Многие ожидали этого события с нетерпением и тревогой – существует поверие, что, если огонь не сойдет, наступит конец света. Однако в этом году его точно не будет – огонь в Кувуклии зажегся после молитвы Иерусалимского патриарха и его передали тысячам верующих.

Журналисты "Сегодня" увидели чудо собственными глазами – они находились в храме Гроба Господня. Корреспонденты отметили, что название главной христианской святыни ближе к католическому, а вот православные чаще называют его Храмом Воскресения.

После схождения Благодатного огня именно здесь впервые прозвучало традиционное пасхальное поздравление: Христос Воскресе, едва ли не на всех языках – и греческом, и украинском, и русском, и армянском, и арабском.

На момент схождения Благодатного огня в храме находилось около девяти тысяч человек. Большее количество желающих святыня просто не способна вместить. И именно такое количество пропусков выдала иерусалимская полиция, которая жестко следит за порядком.

В Великую Субботу без пропуска невозможно не просто попасть в Храм, но даже в сам Старый город. Все входы перекрыты еще с вечера пятницы. Это делается, во-первых, для того, чтобы избежать терактов, а, во-вторых, чтобы избежать давки.

Всех верующих, журналистов и церковных иерархов собрали к семи часам утра возле стен, а уже потом, небольшими группами, пропускали через кордон безопасности.

"За несколько месяцев уже до самого события была проведена и до сих пор ведется штабная работа, чтобы, прежде всего, мы должны были определить угрозы, которые стоят перед нами. Были задействованы и открытые полицейские, 1000 полицейских, действуют тут и работают скрытые полицейские, которые работаю в гражданской форме, которые отслеживают всю ситуацию", – объяснил пресс-секретарь полиции Израиля Михаэль Зингерман.

Стоит добавить, что 150 лет назад, чтобы сюда попасть, нужно было не стоять в очереди, а заплатить деньги. Когда на этих землях господствовала Османская империя, правила были такими.

Сейчас платы за вход в святыню не собирают, но ключи так и остаются в мусульманском семействе Ваджиха Нусейбе. Главе семьи 70 лет, и он всю свою взрослую жизнь дважды в день поднимается по ступеням, чтобы открыть и закрыть единственный вход в Храм.

В Великую Субботу эта церемония несет особенный смысл, ведь это означает, что внутри Храма нет ни единого внешнего источника огня, и там все было проверено еще накануне.

Смотрите специальный выпуск "Сегодня" из Иерусалима в 19:00. А в 23:30 на нашем телеканале начнется трансляция торжественного Пасхального Богослужения из трех украинских лавр – Почаевской, Святогорской и Киево-Печерской.

Ранее мы писали о том, что вчера делегация Православной церкви Украины уже отправилась в Иерусалим за Благодатным огнем, чтобы привезти его в Украину.

Также стоит напомнить об "анатомии чуда" Благодатного огня, которую исследовали журналисты "Сегодня".

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